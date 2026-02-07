Milano Cortina la cerimoni d’apertura delle Olimpiadi su Rai1 stravince con oltre 9 milioni di spettatori e 46% share
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina ha fatto registrare un grande successo televisivo. Su Rai1, oltre 9 milioni di italiani hanno seguito l’evento in diretta, conquistando una quota di ascolti del 46%. Un risultato che conferma l’interesse del pubblico italiano per questa grande manifestazione sportiva.
(Adnkronos) – Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 segnano già una prima vittoria, quella degli ascolti Tv: la cerimonia d'apertura, in diretta ieri, venerdì 6 febbraio, ha totalizzato ben 9.272.000 di telespettatori pari al 46.2% di share dalle 20.02 alle 23.30. A distanza, con uno share del 12% e 1.873.000 spettatori 'Io Sono Farah' su Canale 5 seguito da 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.081.000 spettatori e l'8.1%. A seguire: su Italia1 'Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo' che totalizza 796.000 spettatori e il 5.2% di share; su La7 'Propaganda Live' con 676.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Milano Cortina
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv: su Rai Uno 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di share
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha attirato un pubblico record in tv.
Ascolti TV | Venerdì 6 Febbraio 2026. Clamoroso boom di Rai1 con la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi: 9,3 milioni (46.2%)
Ieri sera, su Rai1, la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha fatto registrare un ascolto record.
Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: L’emozione della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026: i valori Olimpici in una celebrazione diffusa; Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO; Pace, moda e spirito italiano: tutti i segreti della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.
La cerimonia di apertura dei Giochi Milano-Cortina vista dall'alto: il volo con l'elicottero della Polizia di Stato sopra San SiroImmagini uniche che testimoniano la bellezza e unicità della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Sono quelle realizzate dal fotografo Massimo Sestini in volo sopra lo ... video.corriere.it
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv: su Rai Uno 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di shareLo show di Balich a San Siro incanta 9.2 milioni di telespettatori: da Mattarella sul tram a Tomba, Compagnoni e Goggia che accendono i bracieri ... ilfattoquotidiano.it
Lugano-Roma, solo andata: da Vannacci a Milano-Cortina, come sta il centrodestra in Italia x.com
Ecco gli appuntamenti di giornata con gli atleti italiani ai Giochi invernali di Milano Cortina facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.