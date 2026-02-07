Milano Cortina la cerimoni d’apertura delle Olimpiadi su Rai1 stravince con oltre 9 milioni di spettatori e 46% share

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina ha fatto registrare un grande successo televisivo. Su Rai1, oltre 9 milioni di italiani hanno seguito l’evento in diretta, conquistando una quota di ascolti del 46%. Un risultato che conferma l’interesse del pubblico italiano per questa grande manifestazione sportiva.

(Adnkronos) – Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 segnano già una prima vittoria, quella degli ascolti Tv: la cerimonia d'apertura, in diretta ieri, venerdì 6 febbraio, ha totalizzato ben 9.272.000 di telespettatori pari al 46.2% di share dalle 20.02 alle 23.30. A distanza, con uno share del 12% e 1.873.000 spettatori 'Io Sono Farah' su Canale 5 seguito da 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.081.000 spettatori e l'8.1%. A seguire: su Italia1 'Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo' che totalizza 796.000 spettatori e il 5.2% di share; su La7 'Propaganda Live' con 676.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

