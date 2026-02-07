La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv | su Rai Uno 9.272000 spettatori pari al 46.2% di share

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha attirato un pubblico record in tv. Su Rai Uno, oltre 9 milioni di persone hanno seguito lo spettacolo in diretta dallo stadio San Siro di Milano, con uno share del 46,2%. Il grande show, curato dal direttore creativo Marco Balich, ha coinvolto milioni di italiani, portando un’atmosfera di festa e spettacolo nelle case di tutti.

Grande successo ieri, 6 febbraio, per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. In diretta dallo stadio San Siro di Milano si è svolto il grande show firmato dal direttore creativo Marco Balich, che ha “stregato” una platea televisiva molto ampia. Su Rai Uno erano sintonizzati 9.272.000 telespettatori pari al 46.2% di share. Numeri davvero importanti. E la cerimonia, al netto delle gaffe della telecronaca che non è passata inosservata, è piaciuta dal presidente della Repubblica Mattarella sul tram con Valentino Rossi all’omaggio a Giorgio Armani, dall’inno di Mameli cantato da Laura Pausini ad Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Sofia Goggia che hanno acceso i due bracieri a Milano e Cortina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

