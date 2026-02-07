Ieri sera, su Rai1, la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha fatto registrare un ascolto record. Sono stati circa 9,3 milioni di spettatori, pari al 46,2% di share. Un risultato che supera ogni aspettativa e conferma il grande interesse degli italiani per l’evento.

Nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio 2026, su Rai1 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia d’Apertura interessa 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di share dalle 20:02 alle 23:30. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.873.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Nessuno può scaricare mia figlia intrattiene 433.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo incolla davanti al video 796.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 308.000 spettatori (1.6%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.081.000 spettatori (8.1%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 6 Febbraio 2026. Clamoroso boom di Rai1 con la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi: 9,3 milioni (46.2%)

