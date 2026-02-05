Milano Cortina | agenti Usa e italiani per sicurezza vicepresidente Vance attorno albergo

Questa mattina a Milano si sono visti agenti italiani e americani in giro intorno a un albergo. Sono in attesa del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, e del Segretario di stato Marco Rubio, che arriveranno nel tardo mattinata. La presenza delle forze di sicurezza fa capire che si tratta di un evento importante.

Sono attesi a Milano nella tarda mattinata il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, JD Vance e il Segretario di stato Marco Rubio. Misure di sicurezza imponenti sono state messe in campo attorno all’albergo del centro che li ospita per garantirne la sicurezza: forze dell’ordine italiane e statunitensi presidiano la zona, tiratori scelti sono piazzati sui tetti, le auto parcheggiate nei pressi dell’albergo rimosse, marciapiedi transennati e interdetti al passaggio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Arriva a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, per i preparativi delle Olimpiadi 2026.

Milano-Cortina 2026 si avvicina, con l’ICE destinato a rafforzare la sicurezza dell’evento.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: arrivato Vance, vicepresidente Usa. Si attenua la polemica su agenti Ice ai GiochiSi attenua, almeno per il momento la polemica sulla presenza, in Italia, degli agenti Ice di Donald Trump alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedsi, ha detto in Pa ... firenzepost.it

Olimpiadi, JD Vance a Milano a sostegno degli atleti UsaIl vicepresidente americano JD Vance, accompagnato dalla moglie Usha, il segretario di Stato Marco Rubio e tre agenti non operativi dell’ICE, sono arrivati a Milano per partecipare alla cerimonia di ... tg24.sky.it

