Milano Cortina le immagini dell’arrivo a Malpensa del vicepresidente Usa JD Vance

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Malpensa con la famiglia. L’aereo è sceso in pista, e subito sono intervenuti i sicuri per prelevare Vance e i suoi. La visita a Milano si svolge senza intoppi, mentre lui e la sua famiglia si muovono tra i vari controlli.

E' atterrato all'aeroporto di Malpensa il volo del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Accompagnato dalla moglie Usha e dai figli, Vance è stato prelevato in pista dal servizio di sicurezza. Lo scalo è stato blindato fino al passaggio del corteo di auto che ha portato il vice di Trump all'hotel Sheraton di Gallarate, da dove poi si sposterà a Milano. Tutta l'area del Terminal1 è stata interdetta dalle 10.10 ovvero dal momento dell'atterraggio (fonte Ansa Video).

