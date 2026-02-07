Milano-Cortina il mondo applaude | rosiconi fuori dai Giochi

Questa mattina Milano e Cortina hanno aperto ufficialmente i Giochi olimpici, attirando l’attenzione di tutto il mondo. Tra applausi e festeggiamenti, sono finiti i discorsi di chi sperava nel fallimento e ha criticato l’organizzazione. Ora si guarda avanti, con i cittadini che vogliono vivere lo sport e l’entusiasmo senza polemiche.

L'apertura dei Giochi olimpici ha chiuso i giochetti della sinistra, dei menagrami, degli iettatori, dei presunti democratici che in realtà conoscono solo la dittatura delle loro pessime idee, tutte regolarmente contro l'Italia. Alla vigilia di Milano-Cortina 2026 hanno montato l'inesistente caso dell'Ice, tradito lo spirito dei Giochi e sparso il veleno dell'antiamericanismo, con il solo fine di buttare fango sul governo. Non ci sono riusciti, il vicepresidente J.D. Vance ha tributato grandi elogi all'Italia e le Olimpiadi sono partite con una meravigliosa celebrazione del genio italiano. Tutto è avvenuto con un passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo, nello stadio di San Siro si è consumato uno scambio del testimone tra ieri e oggi, un simbolico volta pagina, nel segno della prima donna a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni.

