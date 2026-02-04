L’Italia accoglie il mondo | partono i Giochi di Milano-Cortina

Questa mattina, alle porte di San Siro, si sono tenuti i festeggiamenti per l’apertura ufficiale dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Le gare sono partite con una cerimonia che ha richiamato migliaia di persone, tra spettatori e atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si è svolta senza intoppi, e l’Italia si presenta pronta a ospitare un evento che durerà fino a fine febbraio.

Venerdì 6 febbraio si aprono i Giochi invernali di Milano-Cortina con una cerimonia storica tra San Siro e Cortina. Per la prima volta la festa olimpica si svolge in due città, mentre l'Italia schiera la squadra più numerosa della sua storia e prepara un'Olimpiade diffusa tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.. Il Coni alza l'asticella per una delle nazionali invernali più forti di sempre: dalla sorpresa Giovanni Franzoni a «nonno» Dominik Paris, passando per le leonesse Federica Brignone e Sofia Goggia. Niente russi, ma occhio a svizzeri e fenomeni americani nell'hockey (e Lindsay Vonn col crociato rotto).

