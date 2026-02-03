Doping a quattro giorni dai Giochi | il caso Rebecca Passler scuote Milano-Cortina

A quattro giorni dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, arriva una notizia che potrebbe cambiare tutto. È stato scoperto un caso di doping che coinvolge Rebecca Passler, una delle atlete italiane in gara. La notizia ha già fatto il giro degli spazi sportivi e mette in allarme organizzatori e tifosi. La competizione, che doveva partire tra pochi giorni, ora si trova sotto pressione.

A quattro giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, arriva una notizia che rischia di pesare sull'avvio dei Giochi: è emerso il primo caso di doping. A essere coinvolta è un'atleta azzurra, la biatleta altoatesina Rebecca Passler, risultata positiva al letrozolo. Durante un controllo antidoping out of competition, Rebecca Passler, biatleta di 24 anni, è risultata positiva. L'azzurra Rebecca Passler è stata trovata positiva al letrozolo, sostanza utilizzata nel trattamento delle donne con tumore al seno.

