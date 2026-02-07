Milano-Cortina Giorgetti | emozione irripetibile dopo tanto lavoro

Giorgetti ha detto che le Olimpiadi di Milano-Cortina sono un’emozione irripetibile. Per lui, dopo tanto lavoro, è un momento che nessuno rivivrò più, soprattutto perché si tratta di un evento unico che coinvolge Lombardia e Bormio. La sensazione di aver partecipato a un’occasione così speciale resterà impressa, ma non si ripeterà mai.

Roma, 7 feb. (askanews) – "L'emozione è irripetibile perché sono le Olimpiadi, credo che nessuno di noi, ahimè, rivivrà le Olimpiadi in Lombardia e a Bormio". Lo ha affermato il ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, commentando a Lombardia Notizie TV, da Bormio, la discesa libera. "Due medaglie importanti – ha detto – in una disciplina importante. Poi, c'è il lavoro di tutti questi anni, tra tante difficoltà, tante incertezze e, alla fine, sono sogni che diventano realtà e questo bisogna sottolinearlo". Guardando alla Lombardia e all'impegno della Regione del presidente Attilio Fontana, il ministro Giorgetti ha concluso: "Beh, devo dire che le immagini di ieri della cerimonia inaugurale e di oggi con questa cartolina incredibile dalla Valtellina, con il meteo ci ha dato una mano, con una spolverata giusta di neve, faranno ricordare per sempre questo evento.

Il ministro Giorgetti ha commentato con chiarezza l’uso del termine “oro”, precisando che il suo riferimento non riguarda le riserve della Banca d’Italia.

Manuela Di Centa si dice entusiasta dei prossimi Giochi di Milano-Cortina.

