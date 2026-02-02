Manuela Di Centa si dice entusiasta dei prossimi Giochi di Milano-Cortina. L’ex campionessa sottolinea come questa edizione rappresenti una sfida grande, con i giochi diffusi in tutto il territorio. Per lei, sarà un’occasione per dimostrare che gli italiani sono in grado di lavorare uniti, come un vero team.

Venti anni dopo, in casa nostra sta per cominciare un’Olimpiade speciale, dai caratteri unici. Oggi, con il saluto alla famiglia olimpica del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla Scala di Milano inizia ufficialmente la parte protocollare dei Giochi di Milano Cortina che viene celebrata dal Cio a ogni edizione. Un rituale che anticipa l’inizio prima della cerimonia inaugurale di venerdì a San Siro. È un’occasione davvero speciale per tutti noi italiani vivere da vicino un’Olimpiade. Perché non si sono preparati soltanto gli atleti, non sarà un lavoro solo dei tecnici, dei team, ma è il Paese nella sua interezza che scende in campo e si fa squadra, con gli occhi del mondo addosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manuela Di Centa: "Tanto smart e tanto italiani: perché i Giochi di Milano-Cortina saranno unici"

Approfondimenti su Milano Cortina Giochi

Venerdì 6 febbraio, mentre si svolgeva la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026, si faceva già il nome di Valtellina 2028.

Il ministro Giorgetti ha commentato con chiarezza l’uso del termine “oro”, precisando che il suo riferimento non riguarda le riserve della Banca d’Italia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina Giochi

Argomenti discussi: Record di atlete alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Manuela Di Centa, la città in dieci domandeManuela Di Centa è stata a Milano in varie fasi della vita e ci tornerà presto in vista dell’Olimpiade Milano-Cortina 2026. Una forza della natura, da olimpionica a prima donna vicepresidente vicario ... vivimilano.corriere.it

Giallozafferano. . Bentornati alla nostra nuova rubrica Road To Milano Cortina 2026... in cucina! Seguiremo alcune tappe del viaggio della Fiamma Olimpica preparando le ricette tipiche delle regioni che toccherà. Oggi siamo a... Bergamo... e casonce - facebook.com facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com