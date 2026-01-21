Milano-Cortina Giorgetti | mi aspetto tanto oro ma non di Bankitalia

Il ministro Giorgetti ha commentato con chiarezza l’uso del termine “oro”, precisando che il suo riferimento non riguarda le riserve della Banca d’Italia. La sua dichiarazione evidenzia l’importanza di comunicare con precisione, evitando fraintendimenti e interpretazioni errate su argomenti sensibili come le riserve nazionali. La chiarezza nelle dichiarazioni istituzionali è fondamentale per mantenere trasparenza e fiducia pubblica.

Roma, 21 gen. (askanews) – "Se introduco il tema dell'oro poi i giornalisti pensano che parlo dell'oro della Banca d'Italia. Ma mi aspetto tanto oro e mi aspetto il sogno che non è un concetto lontano dall'economia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Maxxi di Roma per l'evento sulle olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "Il sogno alimenta l'emotività che orienta le decisioni economiche, di consumo e di investimento" ha proseguito "e mi aspetto che tante vittorie azzurre contribuiscano a crare un clima di entusiasmo". "Noi tendiamo sempre a sottovalutarci – ha aggiunto Giorgetti -ma da fuori ci vedono tuti come belli, buoni e bravi se poi ci vedono anche come capaci di successi parte un circolo virtuoso di entusiasmo".

