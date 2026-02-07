Milano-Cortina giochi diplomatici Sorrisi fra Meloni e Vance Europa e America unite

Dopo l’inaugurazione ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali a Milano, si sono già visti i primi segnali di tensione tra le grandi potenze. Meloni e Vance si sono stretti la mano e scambiati sorrisi, mentre i diplomatici cercano di mantenere un’immagine di unità tra Europa e America. Sono 51 i leader mondiali presenti, e l’Italia si conferma al centro dell’attenzione internazionale, dopo aver già attirato l’interesse globale con l’arrivo di Papa Leone XIV lo scorso maggio.

Roma, 7 febbraio 2026 – Dopo l’intr onizzazione di Papa Leone XIV, lo scorso maggio, l’Italia torna a catalizzare i leader mondiali accogliendo a Milano 51 tra capi di Stato e di governo per l’ inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. “Due eventi – ha evidenziato ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente". Ed è così che ieri i riflettori, prima ancora che su San Siro, sono stati puntati sul giro di colloqui bilaterali organizzato dalla premier. Non solo sport ma Olimpiadi – citando il messaggio lanciato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la Nato – “come strumento di poderoso di soft power che lascerà un rafforzamento duraturo del posizionamento internazionale dell’Italia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Milano-Cortina, giochi diplomatici. Sorrisi fra Meloni e Vance. “Europa e America unite” Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina 2026, Giochi ufficialmente aperti con due bracieri olimpici: Mattarella Superstar, fischi a Vance Questa mattina a Milano e a Cortina sono stati accesi i due bracieri olimpici, segnando l’apertura ufficiale dei Giochi Invernali 2026. Milano Cortina, Meloni incontra Vance: “Rafforziamo la nostra collaborazione” La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Milano il vicepresidente americano JD Vance. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Reali, capi di Stato e premier: ecco il parterre atteso ai giochi Milano Cortina; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'apertura; Milano-Cortina, giochi diplomatici. Sorrisi fra Meloni e Vance. Europa e America unite; Milano-Cortina, Olimpiadi al via tra diplomazia globale e massima sicurezza. Il governo di Israele non ci sarà. Olimpiadi Milano-Cortina, maratona diplomatica della premier MeloniIn agenda incontri con l'emiro del Qatar, il vicepresidente Usa JD Vance e il presidente polacco per discutere di temi internazionali ... milanofinanza.it Olimpiadi Milano Cortina, Macron ci ripensa: oggi sarà a Milano (ma non incontrerà Meloni)Alla fine ci sarà. Forse infastidito anche dalle voci che lo volevano lontano dalle Olimpiadi Milano-Cortina per evitare la presenza ingombrante di JD Vance. E invece, a quanto si ... ilmessaggero.it Questa sera la Cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026 ha acceso il cuore dell’Italia e lo sguardo del mondo. Sul palco si sono esibiti Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini, Ghali, insieme a Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore, protagonis facebook Olimpiadi Milano Cortina 2026, cos'è successo nella cerimonia d'apertura: "Volare" di Mariah Carey, i VIP a San Siro, Bergomi, Baresi e... Valentino Rossi tranviere x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.