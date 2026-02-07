Questa mattina a Milano e a Cortina sono stati accesi i due bracieri olimpici, segnando l’apertura ufficiale dei Giochi Invernali 2026. È la prima volta nella storia che si accendono due fiamme contemporaneamente. Alla cerimonia, il presidente Mattarella ha attirato l’attenzione come grande protagonista, mentre alcuni fischi sono risuolti durante il discorso di Vance. La festa è iniziata tra entusiasmo e qualche contestazione.

Per la prima volta nella storia, le Olimpiadi Invernali hanno acceso contemporaneamente due bracieri olimpici: uno a Milano, all’Arco della Pace, e uno a Cortina d’Ampezzo. A portare la fiamma sono stati campioni leggendari: Alberto Tomba e Deborah Compagnoni nella città meneghina, Sofia Goggia sulle Dolomiti. La cerimonia inaugurale allo stadio di San Siro ha mescolato sport, cultura e politica in una serata che ha diviso il pubblico. Il momento più emozionante è stato l’arrivo del Presidente Sergio Mattarella, applauditissimo dalla folla. In un video precedente, si è visto il capo dello Stato viaggiare su un tram storico milanese guidato nientemeno che da Valentino Rossi, il nove volte campione del mondo di motociclismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Milano-Cortina 2026, Giochi ufficialmente aperti con due bracieri olimpici: Mattarella Superstar, fischi a Vance

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina, dal palco di San Siro, il presidente Sergio Mattarella ha ufficialmente aperto i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Questa mattina Milano e le Dolomiti si sono accese con i riflettori dei Giochi olimpici invernali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Le sedi delle gare Olimpiche di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026: le piste, gli sport e le gare.

Diretta Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: la cerimonia d’apertura dei Giochi LIVEL'attesa è terminata: la serata inaugurale al San Siro Olympic Stadium dà ufficialmente il via al grande evento: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e CortinaEcco l'elenco con tutti i nomi degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: saranno 196, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne ... vogue.it

È iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In un San Siro interamente sold out, l’evento si è aperto con un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, seguito dalla performance di Matilda De Angelis, direttrice d' facebook

RT @Quirinale: Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com/Quirinale/stat… x.com