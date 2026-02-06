Milano Cortina Meloni incontra Vance | Rafforziamo la nostra collaborazione

La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Milano il vicepresidente americano JD Vance. L’incontro si è svolto in prefettura, con anche il segretario di Stato Marco Rubio presente. Meloni ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti. Nessuna dichiarazione dettagliata, ma l’obiettivo è chiaro: consolidare i legami tra i due paesi.

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi, venerdì 6 febbraio, il vicepresidente americano JD Vance in prefettura a Milano con il segretario di Stato Marco Rubio. Il vertice nel giorno della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Poco prima aveva visto l'emiro del Qatar Al Thani.

