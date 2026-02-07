Milano-Cortina Ghali | Pace e unità? Ieri non l’ho sentita
Ghali rompe il silenzio e dice chiaramente che non ha percepito nessuna atmosfera di pace o unità durante l’evento di ieri sera a Milano-Cortina. Il rapper ha spiegato di aver capito cosa stava succedendo solo leggendo i messaggi che gli sono arrivati, ma di aver vissuto quella serata senza sentire i sentimenti positivi spesso associati a grandi incontri internazionali. Una presa di posizione forte, che mette sotto i riflettori le sensazioni di chi ha partecipato o seguito l’evento.
MILANO – «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. ‘Ci sono cose da non fare mai’». Così Ghali commenta sui suoi canali social la sua esibizione, ieri a San Siro, alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
