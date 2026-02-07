Milano-Cortina Ghali | Pace e unità? Ieri non l’ho sentita

Ghali rompe il silenzio e dice chiaramente che non ha percepito nessuna atmosfera di pace o unità durante l’evento di ieri sera a Milano-Cortina. Il rapper ha spiegato di aver capito cosa stava succedendo solo leggendo i messaggi che gli sono arrivati, ma di aver vissuto quella serata senza sentire i sentimenti positivi spesso associati a grandi incontri internazionali. Una presa di posizione forte, che mette sotto i riflettori le sensazioni di chi ha partecipato o seguito l’evento.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.