Milano-Cortina Ghali | Pace e unità? Ieri non l’ho sentita

Da lopinionista.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ghali rompe il silenzio e dice chiaramente che non ha percepito nessuna atmosfera di pace o unità durante l’evento di ieri sera a Milano-Cortina. Il rapper ha spiegato di aver capito cosa stava succedendo solo leggendo i messaggi che gli sono arrivati, ma di aver vissuto quella serata senza sentire i sentimenti positivi spesso associati a grandi incontri internazionali. Una presa di posizione forte, che mette sotto i riflettori le sensazioni di chi ha partecipato o seguito l’evento.

MILANO – «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. ‘Ci sono cose da non fare mai’». Così Ghali commenta sui suoi canali social la sua esibizione, ieri a San Siro, alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

milano cortina ghali pace e unit224 ieri non l8217ho sentita

© Lopinionista.it - Milano-Cortina, Ghali: “Pace e unità? Ieri non l’ho sentita”

Approfondimenti su Milano Cortina

Olimpiadi Milano-Cortina, la “recensione” di Ghali: «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di questo ieri sera»

Ieri sera, Ghali ha preso il palco di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina.

“Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera”: Ghali risponde alle polemiche dopo lo show alla cerimonia di Milano-Cortina 2026

Ieri sera, lo stadio San Siro ha visto un’esibizione che ha scatenato molte polemiche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Milano-Cortina, Ghali alla cerimonia di apertura. Il ministro Abodi: «Non esprimerà il suo pensiero»

Video Milano-Cortina, Ghali alla cerimonia di apertura. Il ministro Abodi: «Non esprimerà il suo pensiero»

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: La poesia per la pace di Ghali alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina tra polemiche e censure; Ghali e la poesia sulla pace: il post sui social prima delle Olimpiadi; Ghali recita Rodari alle Olimpiadi di Milano Cortina ma è bufera sulla Rai, mai nominato durante la diretta; Olimpiadi, la cerimonia d’apertura: la sfilata deserta, fischi a Israele e Vance.

milano cortina ghali paceGhali e la cerimonia di Milano Cortina: Non c'era paceIl post del cantante: Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto ... adnkronos.com

milano cortina ghali paceLa poesia per la pace di Ghali alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina non placa le polemicheIl cantante ha partecipato allo show inaugurale a San Siro portando un messaggio di pace, pur con qualche disappunto ... vogue.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.