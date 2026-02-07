Ghali si sfoga in modo diretto dopo essere stato ignorato dalla Rai durante la cerimonia di Milano Cortina. Il rapper si è sentito escluso, senza riprese né commenti, e ha espresso tutta la sua delusione sui social. La sua reazione ha fatto discutere, anche tra chi ha assistito alla scena dal vivo.

"Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera", così Ghali dopo aver partecipato alla cerimonia di Milano Cortina e dopo essere stato snobbato da riprese e telecronisti Le polemiche sulla presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina ci sono state prima, durante e dopo. Adesso, dopo che durante la diretta il cantante non è stato né nominato né inquadrato, lui ha deciso di fare un post per commentare la vicenda, ricevendo tanto supporto da parte dei colleghi. Il ministro Abodi qualche settimana fa ha annunciato che Ghali sarebbe stato presente alla manifestazione, avrebbe avuto un ruolo alla cerimonia di Milano Cortina ma, non gli sarebbe stato permesso di parlare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, Ghali: lo sfogo dopo essere stato snobbato dalla Rai

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Ghali si sfoga sui social prima della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Da quando è stato annunciato che Ghali avrebbe partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, si sono scatenate polemiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina, Ghali accende la polemica: L'arabo era di troppo. È tutto un gran teatro; Olimpiadi, la denuncia di Ghali sui social: Non potrò cantare l’inno d’Italia alla…; La lettera di Ghali prima di Milano Cortina: Lo so in tre lingue; Milano Cortina, Ghali recita Promemoria di Gianni Rodari.

Ghali risponde alle polemiche: Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questoL'artista risponde alle critiche dopo la sua performance: Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ... ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina, Ghali e lo sfogo sui social: Non potrò cantare l'inno e nella poesia niente lingua arabaIl cantante atteso domani per un'esibizione alla cerimonia d'apertura dei giochi si rivolge con un messaggio in tre lingue 'A tutti' Ghali alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano ... adnkronos.com

ULTIM’ORA È iniziato il corteo a Milano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la presenza dell'Ice L'allerta è massima facebook

Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com