Milano-Cortina Franzoni | Che stagione non ci avrei scommesso

Franzoni racconta una gara strana. La sua voce tradisce sorpresa e fatica: “Che robe, non ci avrei scommesso”. La competizione si è rivelata diversa dal previsto, con meno tensione fino all’ultimo, quando le gambe hanno iniziato a farsi sentire.

Roma, 7 feb. (askanews) – “Che robe. È stata strana questa gara, perché non ho avuto tanta tensione in questi giorni, poi man mano che si avvicinava sentivo le gambe dure”. Così Giovanni Franzoni ai microfoni della Rai dopo l’argento conquistato nella libera olimpica di Cortina d’Ampezzo. “Monnet e Odermatt hanno sciato benissimo, poi c’è stata la manche devastante di Von Allmen e mi sono detto che per battere questi ce ne voleva. La pista era bellissima, la Carcentina non l’ho fatta benissimo e secondo me l’ho lasciata lì”. L’azzurro ha poi proseguito: “A inizio stagione non avrei mai immaginato di vincere a Kitzbuehel e di fare podio alle Olimpiadi, devo ringraziare chi mi è stato vicino.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giovanni Franzoni si è preso una medaglia d’argento nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

