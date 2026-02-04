Milano-Cortina Franzoni secondo nelle prove libera di Cortina

Franzoni chiude secondo nella prima prova di discesa a Cortina. Giovanni Franzoni piazza un buon risultato, finendo alle spalle di Ryan Cochran-Siegle, che segna il miglior tempo sulla Stelvio di Bormio. Dominik Paris invece si ferma al quinto posto. La gara segna l’avvio ufficiale delle competizioni olimpiche, con gli atleti che si sfidano sulla neve italiana.

Roma, 4 feb. (askanews) – Secondo tempo per Giovanni Franzoni e quinto per Dominik Paris nella prima prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: sulla Stelvio di Bormio (Sondrio) il miglior tempo dell’atto inaugurale della rassegna olimpica è siglato dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle, sul traguardo dopo 1’56?08. Alle sue spalle Giovanni Franzoni è convincente in ogni settore e chiude con soli 16 centesimi di secondo di differenza, seguito dallo svizzero Marco Odermatt, terzo a 0?40. Appena dietro, l’altro elvetico Alexis Monney è quarto a 0?66 (con salto di porta) con Paris in quinta piazza a 0?94; sesto Kriechmayr (+1?00), settimo Von Allmen (+1?01) mentre il terzetto formato da Mattia Casse (+1?60), Christof Innerhofer (+1?77) e Florian Schieder (+1?78) sono racchiusi tra le 13esima e la 15esima piazza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Giovanni Franzoni ha mostrato di essere già in forma nel primo test a Bormio.

A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone si trova ancora a valutare se correre o meno.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

