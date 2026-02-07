Giovanni Franzoni | L’ho persa alla Carcentina ma ad inizio stagione non ci avrei mai creduto

Giovanni Franzoni si è preso una medaglia d’argento nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atleta italiano ha concluso la gara con un distacco di soli venti centesimi dallo svizzero Franjo Von Allmen, che ha vinto sulla storica pista Stelvio di Bormio. Franzoni ha ammesso di aver perso tempo alla Carcentina, ma non si sarebbe mai aspettato di arrivare così vicino al podio all’inizio della stagione.

Giovanni Franzoni ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella discesa libera che ha aperto le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, accusando un distacco di venti centesimi nei confronti dello svizzero Franjo Von Allmen, capace di imporsi sulla mitica pista Stelvio di Bormio. Sceso con il numero 11, tre pettorali dopo rispetto allo scatenato elvetico, il 24enne ha sciato in maniera brillante e si è regalato la piazza d’onore al suo debutto ai Giochi. Dopo essere salito sul terzo gradino del podio a Wengen e aver vinto la leggendaria discesa libera di Kitzbuehel, il bresciano ha messo in mostra ancora una volta tutta la sua caratura agonistica anche in Valtellina e ha preceduto di tre decimi il proprio compagno di squadra Dominik Paris: due tricolori sui pennoni in una delle gare considerate più prestigiose e simbolo delle Olimpiadi, anche se purtroppo è sfuggito ancora una volta l’oro, conquistato soltanto da Zeno Colò nel 1952. 🔗 Leggi su Oasport.it

