Lollobrigida Oro Olimpico | Record e Primo Trionfo Italia a Milano Cortina 2026

Francesca Lollobrigida ha regalato un grande successo all’Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Con una gara perfetta, ha conquistato il primo oro del nostro paese in questa edizione. È il suo primo trionfo olimpico, e la gioia si legge sul volto di tutti i italiani.

Regalo di compleanno magnifico per Francesca Lollobrigida che conquista il primo oro dell'Italia ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l'argento a Pechino 2022 in questa specialità e la pausa per maternità la 35enne romana si supera al Milano Speed Skating Stadium con una grande progressione nel finale e il record olimpico ritoccato in 3:54.28 dove nessuna riesce a starle dietro #FrancescaLollobrigida #OroOlimpico.

