L’Italia prende subito il comando nel medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo la cerimonia di apertura di venerdì 6 febbraio, gli atleti italiani hanno conquistato la prima medaglia d’oro grazie a Lollobrigida. La competizione è entrata nel vivo e le speranze di medaglie italiane si fanno sempre più concrete.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia balza in testa con l’oro di Lollobrigida!

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri a Milano-Cortina 2026.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Mattia Stanga tedoforo a Brescia

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Il medagliere; Medagliere Olimpiadi Milano Cortina quote Giochi Olimpici invernali; Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia prima di Milano Cortina 2026; Italia 7a nel medagliere con 27 medaglie e 7 ori: i pronostici di Podium Sport.

Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. fanpage.it

Olimpiadi Milano?Cortina 2026: l’Italia apre il medagliere con argento e bronzoDoppio podio azzurro apre i Giochi Olimpici 2026: Milano?Cortina e il medagliere in primo piano. Ecco tutti i dettagli e cosa è accaduto finora. notizie.it

Resta aggiornato sul medagliere delle Olimpiadi 2026 in tempo reale. Scopri quali nazioni stanno conquistando più ori e medaglie. facebook

Partono le Olimpiadi invernali, il Trentino-Alto Adige abbraccia il mondo: «Che orgoglio, qui quasi un terzo del medagliere» x.com