Milano Cortina primo oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida | record olimpico nei 3mila

(Adnkronos) – Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026 e la terza complessiva per il nostro Paese. Nel pattinaggio di velocità femminile la campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54”28, nuovo record olimpico. È la prima volta. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Francesca Lollobrigida, chi è l'azzurra medaglia d'oro alle Olimpiadi Milano-Cortina: età, altezza, carriera, vita privataStrepitosa Francesca Lollobrigida. L'azzurro di Frascati riesce ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3'54'28 e conquista

