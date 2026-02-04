Bergamaschi divisi tra sport e politica. Mentre alcuni ricordano i tempi in cui Alberto Tomba interrompeva Sanremo per le sue gare, molti altri si chiedono cosa aspettarsi dalle Olimpiadi in arrivo. La domanda che circola è se questa manifestazione sarà davvero un evento sportivo o si trasformerà in una vetrina politica. I cittadini sono curiosi e un po’ scettici, aspettando di vedere se le Olimpiadi porteranno benefici concreti o solo promesse.

Bergamo. Non sono più i tempi in cui Alberto Tomba fermava il festival di Sanremo per trasmettere in diretta la sua gara. Certo, forse non c’è più niente di paragonabile a ciò che è stato il campionissimo dello sci per lo sport italiano. Eppure, si poteva pensare che vivere un’Olimpiade invernale a casa propria potesse riportare quello spirito olimpico nella gente. È così? In parte. È questa la sensazione che emerge nelle parole dei bergamaschi che nei giorni di avvicinamento ci hanno detto la loro su Milano-Cortina 2026. Molti le guarderanno, sì, ma in televisione. E gli orari non sono tra l’altro nemmeno così comodi, essendo in programma gli eventi spesso di mattina e soprattutto nei giorni lavorativi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il 3 febbraio a Como, Javier Zanetti sarà tra i tedofori delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Nel contesto delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, emerge una scoperta scientifica eccezionale nel Parco dello Stelvio: i resti di dinosauri risalenti a milioni di anni fa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Le Olimpiadi della politica o dello sport? Ecco come i bergamaschi vedono Milano-Cortina 2026; Reali, capi di Stato e premier: ecco il parterre atteso ai giochi Milano Cortina; Olimpiadi di Milano-Cortina, la caccia all'accredito dei politici: i ministri battono i vice 2-1; L’ICE alle Olimpiadi invernali e la politica anti-migranti europea.

Le Olimpiadi della politica o dello sport? Ecco come i bergamaschi vedono Milano-Cortina 2026La fiamma è arrivata in città, ma non ha portato in tutti lo spirito a cinque cerchi: i punti di vista dei cittadini, tra temi sociali, politici e le ambizioni di medaglie ... bergamonews.it

Il caso (e il caos) degli agenti Ice alle olimpiadi di Milano-Cortina, quando la politica entra anche nello sportLe Olimpiadi della neve non sono ancora iniziate, le polemiche si. Come al solito ad inguaiarle è stata la politica che non vede l’ora di trovare una pagliuzza per appiccare l’incendio. Da un paio di ... blitzquotidiano.it

Milano-Cortina 2026: per quali sport tiferanno di più gli europei x.com

Milano Cortina 2026, ogni dettaglio curato per offrire il massimo alle Nazionali Azzurre. - facebook.com facebook