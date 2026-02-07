Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, i controlli antidoping sono molto rigorosi. Sebbene nessun sistema sia infallibile, è praticamente impossibile aggirare le verifiche. Gli atleti sanno di essere sotto stretta sorveglianza e le autorità hanno messo in piedi controlli frequenti e mirati per garantire la trasparenza delle competizioni.

Sistemi infallibili al 100% non ne esistono ma è davvero molto difficile, quasi impossibile, barare ai controlli antidoping alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Quando ci si trova di fronte alla massima competizione sportiva mondiale, ecco che i test diventano severi e praticamente continui. Come funziona il sistema. “Sono previsti test a sorpresa non solo in gara ma anche fuori gara, anche a casa o in ritiro, obbligo di reperibilità per atleti di alto livello (sistema AdamsWada), analisi di laboratorio molto avanzate, capaci di rilevare micro-dosi, passaporto biologico, che controlla nel tempo variazioni sospette (anche senza trovare direttamente la sostanza) e infine sanzioni pesanti: squalifiche lunghe, perdita di risultati, danni reputazionali enormi”, spiega all’AdnKronos il professor Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva all'Università degli Studi di Milano La Statale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina, come funziona con i controlli antidoping

Approfondimenti su Milano Cortina

Oggi a Roma è stata presentata l’assegnazione dell’accreditamento olimpico al laboratorio antidoping Fmsi, il primo in Italia e tra i trenta nel mondo riconosciuti dalla Wada.

Il nuovo laboratorio antidoping di Roma, pronto per i Giochi di Milano Cortina, rappresenta un'eccellenza mondiale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

#247 - Legalizzare non funziona

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Come raggiungere le sedi di gara delle Olimpiadi Invernali 2026? Ci saranno ZTL a Milano? Domande e risposte sui giochi: tutte le informazioni utili; Cosa aspettarsi dalla cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026; Curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Calendario completo e Programma; Olimpiadi Milano Cortina, offerta 'prendi 2 paghi uno': come funziona.

Milano Cortina 2026: ma quindi cos'è e come funziona questo curling?Le radici del curling affondano in Scozia nel XVI secolo, un'area dove le temperature particolarmente rigide rendevano il ghiaccio dei corsi d'acqua talmente spesso da rendere più facile il gioco, che ... cosmopolitan.com

Come funziona il curling e a cosa serve la scopa: le regole dello sport alle Olimpiadi invernaliIl curling a Milano Cortina 2026 è uno sport di squadra su ghiaccio in cui i giocatori fanno scivolare pesanti pietre di granito (stone) verso un bersaglio ... fanpage.it

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano/ Cortina la star internazionale #MariahCarey ha cantato "Nel Blu dipinto di Blu" . Oltre alla sua esibizione però è diventato virale un video nel quale viene ripreso il gobbo che legge la cantan facebook

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com