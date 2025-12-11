Il nuovo laboratorio antidoping pronto per Milano Cortina | È un’eccellenza mondiale

Il nuovo laboratorio antidoping di Roma, pronto per i Giochi di Milano Cortina, rappresenta un'eccellenza mondiale. Dopo aver superato con successo tre verifiche della WADA, è in attesa dell'ultimo step, previsto il 21 gennaio, che certificherà la sua piena operatività in vista dell'evento olimpico.

Una corsa contro il tempo, ma a lieto Bene. La nuova sede del laboratorio antidoping di Roma è pronta per i Giochi di Milano Cortina, ha già passato tre esami della WADA e ora è in attesa solo dell'ultimo 'bollo' del prossimo 21 gennaio dell’organizzazione mondiale per l'impegno olimpico (ma più soggetti lo definiscono come un semplice 'proforma'). Nel frattempo il centro, che passa dall’Acqua Acetosa a un immobile a Torre Maura, zona periferica della città di Roma, viene inaugurato alla presenza dei ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi e della Salute Schillaci. «Quattordici mesi di lavoro per trasformare un palazzo in disuso in un'eccellenza internazionale tra le trenta accreditate WADA nel mondo - dice Maurizio Casasco, presidente della Federazione Italiana di Medicina dello Sport -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it