Il nuovo laboratorio antidoping pronto per Milano Cortina | È un’eccellenza mondiale

Ilgiornale.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo laboratorio antidoping di Roma, pronto per i Giochi di Milano Cortina, rappresenta un'eccellenza mondiale. Dopo aver superato con successo tre verifiche della WADA, è in attesa dell'ultimo step, previsto il 21 gennaio, che certificherà la sua piena operatività in vista dell'evento olimpico.

Una corsa contro il tempo, ma a lieto Bene. La nuova sede del laboratorio antidoping di Roma è pronta per i Giochi di Milano Cortina, ha già passato tre esami della WADA e ora è in attesa solo dell'ultimo 'bollo' del prossimo 21 gennaio dell’organizzazione mondiale per l'impegno olimpico (ma più soggetti lo definiscono come un semplice 'proforma'). Nel frattempo il centro, che passa dall’Acqua Acetosa a un immobile a Torre Maura, zona periferica della città di Roma, viene inaugurato alla presenza dei ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi e della Salute Schillaci. «Quattordici mesi di lavoro per trasformare un palazzo in disuso in un'eccellenza internazionale tra le trenta accreditate WADA nel mondo - dice Maurizio Casasco, presidente della Federazione Italiana di Medicina dello Sport -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il nuovo laboratorio antidoping pronto per milano cortina 200 un8217eccellenza mondiale

© Ilgiornale.it - Il nuovo laboratorio antidoping pronto per Milano Cortina: "È un’eccellenza mondiale"

nuovo laboratorio antidoping prontoSchillaci "Il nuovo laboratorio antidoping Fmsi sarà utile per le Olimpiadi" - "Un laboratorio di eccellenza, in grado di fare delle analisi molto sofisticate, un messaggio positivo per tutta la nazione, ... Da stream24.ilsole24ore.com

nuovo laboratorio antidoping prontoAntidoping, per Milano-Cortina pronto contro i bari il laboratorio dei record - A Roma apre la nuova sede del laboratorio antidoping, il più avanzato al mondo: può rilevare 750 sostanze proibite, anche non ancora codificate. Riporta msn.com