Milano-Cortina laboratorio antidoping Fmsi riceve accreditamento olimpico

Oggi a Roma è stata presentata l’assegnazione dell’accreditamento olimpico al laboratorio antidoping Fmsi, il primo in Italia e tra i trenta nel mondo riconosciuti dalla Wada. Questo riconoscimento conferma l’importanza del centro nella lotta contro il doping nello sport, garantendo standard internazionali e affidabilità nei controlli. L’accreditamento rappresenta un passo significativo per il rafforzamento delle competizioni sportive tra Milano e Cortina.

(Adnkronos) – Si è svolta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione dell'accreditamento olimpico del nuovo laboratorio antidoping Fmsi, l'unico in Italia e uno dei trenta al mondo riconosciuti dalla World Anti-Doping Agency (Wada). Un traguardo di rilievo internazionale, che certifica non solo la piena conformità agli standard Wada e alla norma ISO 17025,

