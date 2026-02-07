Milano-Cortina | Bonelli ' Ghali oscurato apertura Olimpiadi nel caos TeleMeloni'

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano-Cortina, la Rai ha sorpreso tutti. Ghali, uno degli artisti più attesi, è stato praticamente cancellato dalla diretta. Non lo hanno mai inquadrato in primo piano e il telecronista non ha nemmeno citato il suo nome. La scelta della Rai arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi, quando Ghali aveva denunciato di essere stato censurato in anticipo. La scena è passata quasi inosservata, ma il silenzio sulla presenza dell’artista ha fatto discutere parecchio.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi la Rai ha di fatto censurato Ghali: mai citato espressamente dal telecronista e direttore di RaiSport Paolo Petrecca, mai inquadrato in primo piano, oscurato dal racconto televisivo dopo le polemiche dei giorni precedenti, in cui lo stesso artista aveva denunciato una censura preventiva al suo intervento". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Ev. "Un fatto grave, incompatibile con il ruolo del servizio pubblico. In un momento simbolico e importante per il Paese, seguito da milioni di persone in Italia e all'estero, la Rai ha scelto di rimuovere un artista dalla narrazione invece di garantire informazione corretta e pluralismo.

