Ghali canta alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina | la scelta fa discutere
Questa mattina si è saputo che Ghali sarà tra gli artisti che apriranno le Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua scelta ha già scatenato alcune polemiche, soprattutto tra chi non vede di buon occhio la sua partecipazione. La cerimonia di apertura si terrà il 6 febbraio, e ora si attende solo il via ufficiale.
Manca ormai pochissimo all’inizio delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026 ed è già stata stabilita la scaletta degli artisti che si esibiranno alla cerimonia d’apertura del 6 febbraio. Tra questi ci sarà anche Ghali, la cui presenza, dopo la questione sulle dichiarazioni politiche all’ultimo Festival di Sanremo cui partecipò, ha generato qualche polemica e aspre critiche. Perché la presenza di Ghali è al centro del dibattito. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha dichiarato che la selezione degli artisti per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è stata orientata all’evitare “equivoci sull’indirizzo ideale, culturale ed etico” del grande evento sportivo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Da Ghali ad Andrea Bocelli, passando per Laura Pausini: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità.
Laura Pausini alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina
Laura Pausini prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Ghali, la partecipazione a Milano-Cortina fa esplodere la Lega: Meritiamo un artista, no fanatici; Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Da Ghali ad Andrea Bocelli, passando per Laura Pausini: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Ghali canta ai Giochi Gli ebrei avvertono: rispetti i nostri atleti | Libero Quotidiano.it.
Ghali alla cerimonia olimpica, Abodi: Non esprimerà il suo pensieroIl ministro dello Sport: Non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico. Fonti della Lega: Sconcerto per la presenza di un odiatore del centrodestra e di Israel ... rainews.it
Ghali sarà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina: scoppia la polemicaC i sarà anche Ghali alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che si terrà il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Il cantante parteciperà ... iodonna.it
Continua il nostro viaggio all'interno dei convocati nelle varie discipline che si svolgeranno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Dopo il Curling, tante speranze di medaglie le avremo nello Snowboard. I nostri ragazzi, sia al maschile che al femminile han - facebook.com facebook
Un portavoce dell’ICE smentisce Piantedosi e conferma la presenza delle organizzazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ora basta ambiguità, il Governo deve dire a Trump che l’ICE non é gradita in Italia, nemmeno per fare da scorta alla delegazio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.