Ghali canta alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina | la scelta fa discutere

Questa mattina si è saputo che Ghali sarà tra gli artisti che apriranno le Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua scelta ha già scatenato alcune polemiche, soprattutto tra chi non vede di buon occhio la sua partecipazione. La cerimonia di apertura si terrà il 6 febbraio, e ora si attende solo il via ufficiale.

Manca ormai pochissimo all’inizio delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026 ed è già stata stabilita la scaletta degli artisti che si esibiranno alla cerimonia d’apertura del 6 febbraio. Tra questi ci sarà anche Ghali, la cui presenza, dopo la questione sulle dichiarazioni politiche all’ultimo Festival di Sanremo cui partecipò, ha generato qualche polemica e aspre critiche. Perché la presenza di Ghali è al centro del dibattito. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha dichiarato che la selezione degli artisti per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è stata orientata all’evitare “equivoci sull’indirizzo ideale, culturale ed etico” del grande evento sportivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

