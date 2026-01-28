Questa mattina si è saputo che Ghali sarà tra gli artisti che apriranno le Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua scelta ha già scatenato alcune polemiche, soprattutto tra chi non vede di buon occhio la sua partecipazione. La cerimonia di apertura si terrà il 6 febbraio, e ora si attende solo il via ufficiale.

Manca ormai pochissimo all’inizio delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026 ed è già stata stabilita la scaletta degli artisti che si esibiranno alla cerimonia d’apertura del 6 febbraio. Tra questi ci sarà anche Ghali, la cui presenza, dopo la questione sulle dichiarazioni politiche all’ultimo Festival di Sanremo cui partecipò, ha generato qualche polemica e aspre critiche. Perché la presenza di Ghali è al centro del dibattito. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha dichiarato che la selezione degli artisti per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è stata orientata all’evitare “equivoci sull’indirizzo ideale, culturale ed etico” del grande evento sportivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ghali canta alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina: la scelta fa discutere

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità.

Laura Pausini prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Ghali, la partecipazione a Milano-Cortina fa esplodere la Lega: Meritiamo un artista, no fanatici; Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Da Ghali ad Andrea Bocelli, passando per Laura Pausini: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Ghali canta ai Giochi Gli ebrei avvertono: rispetti i nostri atleti | Libero Quotidiano.it.

Ghali alla cerimonia olimpica, Abodi: Non esprimerà il suo pensieroIl ministro dello Sport: Non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico. Fonti della Lega: Sconcerto per la presenza di un odiatore del centrodestra e di Israel ... rainews.it

Ghali sarà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina: scoppia la polemicaC i sarà anche Ghali alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che si terrà il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Il cantante parteciperà ... iodonna.it

Continua il nostro viaggio all'interno dei convocati nelle varie discipline che si svolgeranno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Dopo il Curling, tante speranze di medaglie le avremo nello Snowboard. I nostri ragazzi, sia al maschile che al femminile han - facebook.com facebook

Un portavoce dell’ICE smentisce Piantedosi e conferma la presenza delle organizzazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ora basta ambiguità, il Governo deve dire a Trump che l’ICE non é gradita in Italia, nemmeno per fare da scorta alla delegazio x.com