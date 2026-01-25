Milano Cortina 2026 | c’è pure Ghali nel cast stellare della cerimonia di apertura

Per la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, si aggiunge un nuovo protagonista: Ghali, che si unisce a un cast di star come Mariah Carey e Andrea Bocelli. L’evento, che unisce sport e musica, si svolgerà allo stadio San Siro, confermando l’importanza dell’evento globale per l’Italia. Maggiori dettagli sul coinvolgimento di Ghali e sulle altre star coinvolte sono disponibili nell'articolo di Novella 2000.

Il rapper si unisce a un cast stellare con Mariah Carey e Andrea Bocelli. Tra sport e musica, San Siro si prepara a un evento globale senza precedenti Il palco di San Siro si accende con i nomi più grandi dello spettacolo mondiale. Infatti, Ghali è stato ufficialmente confermato tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura di Milano-Cortina 2026. Il rapper non sarà solo, ma si aggiunge a un elenco di artisti davvero eccezionale. Insieme a lui, il pubblico potrà ammirare icone globali come Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

Ghali si esibirà alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano-CortinaGhali sarà tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Da Ghali ad Andrea Bocelli, passando per Laura Pausini: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità.

