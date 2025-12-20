La scorsa settimana la ministra della giustizia Pam Bondi ha annunciato in pompa magna di aver «sgominato un vasto ed orribile complotto terrorista». In una conferenza stampa congiunta ha annunciato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Terroristi e assassini». Caccia al «complotto eversivo della sinistra»

Leggi anche: Terroristi, assassini, stupratori: chi sono i prigionieri palestinesi che Israele libererà nelle prossime ore

Leggi anche: Ddl stupro, la maggioranza vuole migliorare il testo sul consenso, ma la sinistra grida al complotto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tik Tok verso l’accordo con gli Usa: vince Larry Ellison.

Terroristi, assassini, stupratori: chi sono i 250 ergastolani che Israele libererà nelle prossime ore - Vadim Norzhitz invece faceva il camionista e aveva 33 anni. corriere.it

L’eroe di #BondiBeach e’ musulmano come gli assassini terroristi. Questo dovrebbe ricordarci che il problema non è mai il libro, ma chi lo legge #AhmedAlAhmed x.com

Francesco Torselli. . A sinistra sono talmente accecati dall’odio per Giorgia Meloni che ormai, non riescono più a condannare nemmeno le minacce di morte e l’esaltazione di terroristi e assassini! Ascoltate e ditemi… Ma quanto fanno pena - facebook.com facebook