Nessun pericolo Minneapolis per Milano-Cortina Come funziona l’ordine pubblico in Italia

Nessun pericolo per Milano-Cortina a causa delle recenti operazioni di immigrazione negli Stati Uniti. Le autorità italiane assicurano che il sistema di ordine pubblico in Italia funziona bene e non ci sono rischi di ripercussioni. La tensione negli Usa, legata alle azioni della ICE contro l’immigrazione clandestina, non ha ancora avuto effetti sulla sicurezza nazionale italiana. La polizia e le forze dell’ordine sono in allerta, ma finora nessuna minaccia concreta è stata segnalata.

Hanno fatto molto scalpore e preoccupato la durezza e la brutalità con le quali l’I.C.E. (U.S. Immigration Customs Enforcement) ha dato corso alla cosiddetta operazione “Metro Surge” lanciata dal presidente Donald Trump per contrastare l’immigrazione clandestina. Gli uomini della neoistituita Agenzia federale, sotto l’egida del Dipartimento della Sicurezza Internazionale (Department of Homelandl Security D.H.S.), a quasi un anno dall’inizio del mandato del 47° presidente degli Stati Uniti, sono stati infatti incaricati di identificare, arrestare ed espellere tutti i clandestini presenti nelle principali aree metropolitane americane, cominciando dalle “Twin Cities”: Minneapolis e Saint Paul. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nessun pericolo Minneapolis per Milano-Cortina. Come funziona l’ordine pubblico in Italia Approfondimenti su Minneapolis Milano Cortina Milano-Cortina, Ice: "Nostri agenti in Italia". Tajani: "Non si occuperà di ordine pubblico" Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno presenti in Italia. Milano-Cortina, agenti Ice in Italia per le Olimpiadi. Tajani: "Non si occuperanno di ordine pubblico" L’arrivo degli agenti Ice in Italia, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, solleva diverse considerazioni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Minneapolis Milano Cortina Argomenti discussi: Come Trump ha cambiato l'Ice e perché è un pericolo per la democrazia; Minneapolis, la paura di un italiano: Ci sentiamo impotenti dinanzi a invasione Ice; Dove sono adesso quelli che ridevano, anzi si sbellicavano? - Left; Fonderie di Assisi, 'nessun pericolo per abitanti e lavoratori'. È ispirata a Milano-Cortina la nuova avventura "Meneghino alle Olimpiadi" in scena a Busto Arsizio - facebook.com facebook Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com

