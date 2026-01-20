Due bracieri differenti L' inedito dei Giochi di Milano Cortina

Per la prima volta nella storia, due Bracieri verranno accesi e spenti in modo sincronizzato in due città diverse, rappresentando un'edizione dei Giochi di Milano Cortina che unisce territori e comunità. Questa iniziativa simbolica evidenzia la collaborazione e la condivisione tra le regioni, sottolineando l'importanza di un evento che coinvolge più realtà in un momento di grande significato sportivo e culturale.

AGI - Per la prima volta nella storia due Bracieri si accenderanno e spegneranno in perfetta sincronia, in due città diverse, simbolo di un’edizione diffusa che unisce territori e comunità. È stato svelato il design dei due Bracieri di Milano Cortina 2026. I Bracieri, simbolo potente dell’ armonia tra le due città e i territori dei Giochi diffusi, sono realizzati grazie alla partnership con Fincantieri, sponsor di Milano Cortina 2026, e nascono da un progetto di Marco Balich in collaborazione con Lida Castelli e Paolo Fantin. Saranno collocati in due luoghi iconici: a Milano all’ Arco della Pace e a Cortina d’Ampezzo in Piazza Dibona. 🔗 Leggi su Agi.it

