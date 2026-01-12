Milano-Cortina prezzi folli per un weekend olimpico | fino a 1.800 euro per alloggio trasporti e biglietti

Durante i Giochi olimpici del 2026 a Milano-Cortina, i prezzi per alloggio, trasporti e biglietti sono aumentati significativamente. Per un breve weekend, una coppia può dover spendere fino a 1.800 euro, anche optando per strutture di livello medio come hotel a tre stelle o Airbnb. Questa situazione rende importante pianificare con attenzione ogni aspetto del viaggio per evitare sorprese finanziarie.

Soggiornare in un hotel a tre stelle o in un Airbnb durante i Giochi olimpici del 2026 può rivelarsi molto caro per una coppia in fuga nel weekend nelle località ospitanti. E mettendo a confronto queste tariffe con quelle di un normale fine settimana di gennaio 2026, la differenza salta subito agli occhi ed è tutt’altro che marginale. Rispetto all’indagine che Altroconsumo aveva svolto ad agosto 2025, questa di novembre-dicembre registra un leggero calo dei prezzi, forse perché non c’è stato un boom di prenotazioni e gli albergatori come i proprietari di case hanno dovuto rivedere leggermente l’offerta. 🔗 Leggi su Panorama.it

