Olimpiadi Milano-Cortina 2026 LIVE al via oggi la Cerimonia d'apertura dalle 20 | quattro portabandiera

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 20 prende il via ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La diretta trasmette su Rai 1 e Eurosport, e in piazza ci sono quattro portabandiera che aprono i giochi. La serata si preannuncia ricca di emozioni, con le immagini che raccontano l’inizio di questa grande festa sportiva.

In diretta la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: in diretta dalle ore 20:00 su Rai 1 e Eurosport. L'Italia sfila dopo la Francia, tra gli ospiti attesi anche Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, oggi alle 20:00 la cerimonia di apertura a San Siro, 50 leader mondiali presenti tra cui Vance

Questa sera alle 20:00 si accendono i riflettori a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

L’ordine di sfilata della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e i portabandiera di tutte le nazioni

Alle 20 di questa sera si accendono i riflettori su Milano, dove si apre ufficialmente la Cerimonia d’inizio delle Olimpiadi Invernali 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

Video Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi Milano Cortina 2026 al via, oggi la cerimonia di apertura a San Siro. LIVE; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica.

olimpiadi milano cortina 2026Ci siamo, al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Da oggi e sino al 22 febbraio l'Italia ospiterà la XXVesima edizione dei Giochi, la prima diffusa. 7 le sedi di gara. 16 le discipline. circa 2900 gli atleti provenienti da tutto il mondo ... rainews.it

olimpiadi milano cortina 2026Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026: orario, commentatori Rai, ospiti e scalettaLa guida alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina: orario, dove vederla in tv e streaming, commentatori Rai, ospiti e scaletta. gazzetta.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.