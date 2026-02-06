Olimpiadi Milano-Cortina 2026 LIVE al via oggi la Cerimonia d'apertura dalle 20 | quattro portabandiera

Stasera alle 20 prende il via ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La diretta trasmette su Rai 1 e Eurosport, e in piazza ci sono quattro portabandiera che aprono i giochi. La serata si preannuncia ricca di emozioni, con le immagini che raccontano l’inizio di questa grande festa sportiva.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.