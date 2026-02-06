Olimpiadi Milano-Cortina 2026 LIVE al via oggi la Cerimonia d'apertura dalle 20 | quattro portabandiera
Stasera alle 20 prende il via ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La diretta trasmette su Rai 1 e Eurosport, e in piazza ci sono quattro portabandiera che aprono i giochi. La serata si preannuncia ricca di emozioni, con le immagini che raccontano l’inizio di questa grande festa sportiva.
In diretta la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: in diretta dalle ore 20:00 su Rai 1 e Eurosport. L'Italia sfila dopo la Francia, tra gli ospiti attesi anche Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, oggi alle 20:00 la cerimonia di apertura a San Siro, 50 leader mondiali presenti tra cui Vance
Questa sera alle 20:00 si accendono i riflettori a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
L’ordine di sfilata della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e i portabandiera di tutte le nazioni
Alle 20 di questa sera si accendono i riflettori su Milano, dove si apre ufficialmente la Cerimonia d’inizio delle Olimpiadi Invernali 2026.
Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia
Ci siamo, al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Da oggi e sino al 22 febbraio l'Italia ospiterà la XXVesima edizione dei Giochi, la prima diffusa. 7 le sedi di gara. 16 le discipline. circa 2900 gli atleti provenienti da tutto il mondo ... rainews.it
Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026: orario, commentatori Rai, ospiti e scalettaLa guida alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina: orario, dove vederla in tv e streaming, commentatori Rai, ospiti e scaletta. gazzetta.it
