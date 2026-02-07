Milano Cortina 2026 scuole chiuse a Cortina d’Ampezzo dal 10 al 12 febbraio | il Prefetto cambia idea per motivi di sicurezza

Le scuole di Cortina d’Ampezzo resteranno chiuse dal 10 al 12 febbraio, per motivi di sicurezza legati ai preparativi per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In un primo momento, l’amministrazione aveva deciso di mantenere le lezioni aperte, ma il Prefetto di Belluno ha cambiato idea e ha firmato un’ordinanza che sospende le attività scolastiche per quei giorni. La decisione arriva a pochi giorni dall’evento e mira a evitare problemi di traffico e garantire la sicurezza di studenti e cittadini.

Le scuole di Cortina d'Ampezzo chiudono dal 10 al 12 febbraio 2026. Il Prefetto di Belluno ha firmato l'ordinanza per motivi di traffico e sicurezza pubblica, ribaltando il no iniziale. La decisione serve a gestire l'arrivo di autorità come Mattarella e JD Vance e liberare parcheggi per le navette olimpiche.

