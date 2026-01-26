Olimpiadi Milano-Cortina venerdì 6 febbraio scuole chiuse all’interno della circonvallazione esterna | la decisione per la sicurezza Ecco quali

Il 6 febbraio 2026, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina, le scuole all’interno della circonvallazione esterna saranno chiuse. La decisione, adottata per garantire la sicurezza di studenti, personale scolastico e cittadini, coinvolge tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Questa misura temporanea mira a ridurre i rischi legati ai grandi eventi e ai conseguenti spostamenti nella zona interessata.

Venerdì 6 febbraio 2026, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Milano all'interno della circonvallazione esterna. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine pubblico in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, per gestire traffico e sicurezza. Restano aperte le scuole nelle zone periferiche. Venerdì 6 febbraio 2026 le scuole di Milano situate all'interno della circonvallazione esterna resteranno chiuse. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Claudio Sgaraglia, che si è riunito lo scorso 21 gennaio per definire le misure necessarie in vista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

