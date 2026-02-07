Olimpiadi dietrofront sulle scuole | a Cortina chiuderanno dal 10 al 12 febbraio

A Cortina d’Ampezzo le scuole resteranno chiuse dal 10 al 12 febbraio, durante il massimo picco di traffico per le gare delle Olimpiadi. La decisione è stata presa all’ultimo momento, in modo da alleggerire la circolazione e facilitare gli spostamenti di atleti e visitatori. La scuola non funzionerà in quei giorni per evitare problemi e disagi.

Scuole chiuse a Cortina d'Ampezzo nei giorni del massimo picco di traffico, dal 10 al 12 febbraio, per le principali gare dei Giochi. Chiuderanno gli istituti di tutti i gradi, dalle elementari alle superiori. Un'inversione di marcia rispetto alla decisione presa lunedì scorso durante un vertice tra il Comune di Cortina e l'Ufficio scolastico regionale in cui il Prefetto di Belluno, Antonello Roccoberton, aveva inizialmente respinto la richiesta di sospendere le lezioni in quei giorni, avanzata da Fondazione Milano Cortina alla Prefettura per attenuare prevedibili disagi legati al flusso straordinario di veicoli in città.

