Franco Bragagna cambia casa e passa a Sky per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo aver raccontato 17 Olimpiadi per la Rai, il noto telecronista si prepara a commentare le competizioni invernali in modo nuovo. La sua voce, molto amata dal pubblico, sarà protagonista anche sugli schermi di Sky durante l’evento.

Dopo aver raccontato 17 Olimpiadi da telecronista Rai, Franco Bragagna debutta su Sky in occasione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il telecronista entra infatti a far parte della squadra sportiva della pay TV. Sky Sport non ha i diritti di Milano-Cortina per la diretta delle gare (in esclusiva sulla Rai e su Eurosport ) ma analizzerà e commenterà ogni giorno i risultati, tra highlights, studi, speciali e approfondimenti. E tra i protagonisti ci sarà proprio la new entry Bragagna, voce inconfondibile di atletica leggera e sci di fondo. Con i suoi commenti e le sue analisi, sarà negli studi di Sky dedicati alle Olimpiadi Invernali per tutta la durata della competizione, dal 6 al 22 febbraio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Franco Bragagna, storico telecronista Rai, passa a Sky per i Giochi di Milano-Cortina 2026

