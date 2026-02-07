Milano Cortina 2026 romanista e parente della grande Gina | Lollobrigida vince l’oro anche di mamma

La vittoria di Francesca Lollobrigida nella gara di pattinaggio di velocità sui 3000 metri segna il primo oro per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La romana, parente della famosa Gina Lollobrigida, ha emozionato il pubblico con lacrime di gioia e il tricolore sulle spalle, portando a casa anche il record olimpico con un tempo di 3’54”28. In braccio al figlio Tommaso, ha festeggiato un successo che rimarrà nella storia dello sport italiano.

(Adnkronos) – Lacrime di gioia, tricolore sulle spalle e il piccolo Tommaso in braccio: Francesca Lollobrigida regala all'Italia il primo oro di Milano-Cortina 2026, trionfando nei 3000 metri di pattinaggio di velocità con il nuovo record olimpico di 3'54"28. Nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, nei Castelli Romani, la pattinatrice azzurra – pronipote dell'indimenticabile Gina Lollobrigida – ha festeggiato la medaglia nel giorno del suo 35esimo compleanno, tra sorprese familiari e un bagno di folla. "Volevo ritirarmi quest'anno, è stata la peggiore stagione della mia vita, ho pianto tanto", ha rivelato in conferenza stampa, commossa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Francesca Lollobrigida ha vinto l'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida ha festeggiato il suo compleanno sulla pista di ghiaccio di Milano-Cortina 2026.

