Milano Cortina 2026 romanista e parente della grande Gina | Lollobrigida vince l’oro anche di mamma
La vittoria di Francesca Lollobrigida nella gara di pattinaggio di velocità sui 3000 metri segna il primo oro per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La romana, parente della famosa Gina Lollobrigida, ha emozionato il pubblico con lacrime di gioia e il tricolore sulle spalle, portando a casa anche il record olimpico con un tempo di 3’54”28. In braccio al figlio Tommaso, ha festeggiato un successo che rimarrà nella storia dello sport italiano.
(Adnkronos) – Lacrime di gioia, tricolore sulle spalle e il piccolo Tommaso in braccio: Francesca Lollobrigida regala all'Italia il primo oro di Milano-Cortina 2026, trionfando nei 3000 metri di pattinaggio di velocità con il nuovo record olimpico di 3'54"28. Nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, nei Castelli Romani, la pattinatrice azzurra – pronipote dell'indimenticabile Gina Lollobrigida – ha festeggiato la medaglia nel giorno del suo 35esimo compleanno, tra sorprese familiari e un bagno di folla. "Volevo ritirarmi quest'anno, è stata la peggiore stagione della mia vita, ho pianto tanto", ha rivelato in conferenza stampa, commossa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
