Caos Rai Sport a due giorni dalle Olimpiadi Bulbarelli escluso dopo gaffe su Mattarella | Petrecca al suo posto

A due giorni dall’inizio delle Olimpiadi, la Rai ha deciso di escludere Marco Bulbarelli dalla cerimonia di apertura a Milano-Cortina. La decisione arriva dopo una gaffe sul Presidente Mattarella, che ha scatenato polemiche e tensioni all’interno della direzione. Al suo posto, è stato chiamato Petrecca, mentre i collaboratori della Rai si preparano a seguire le gare con un clima teso.

La frase infelice di Bulbarelli sul Capo dello Stato avrebbe portato a un'esclusione del cronista dalla cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Nelle ultime ore, come apprendiamo, si parla di un clamoroso risvolto, con il direttore Petrecca, sfiduciato due volte nelle scorse settimane, che sarebbe pronto a sostituire il collega.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bulbarelli Cerimonia Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, la Rai punisce Bulbarelli per lo spoiler su Mattarella: ci sarà Petrecca La Rai ha deciso di sostituire Auro Bulbarelli con Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026. Caos a Rai Sport, a pochi giorni dalle Olimpiadi la protesta in diretta: “L’azienda faccia verifiche sulla direzione” A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, Rai Sport è al centro di tensioni interne, con una protesta in diretta che chiede verifiche sulla gestione dell’azienda. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bulbarelli Cerimonia Argomenti discussi: Caos a Rai Sport, a pochi giorni dalle Olimpiadi la protesta in diretta: L'azienda faccia verifiche sulla direzione; Dal calcio ai Giochi invernali, nello sport italiano vince il caos; Forti nevicate nel Bellunese, caos e auto in panne. Oltre 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco; Bulbarelli, vice di RaiSport, rovina la sorpresa di Mattarella per le Olimpiadi: smentito in diretta da Malagò. Caos a Rai Sport, a pochi giorni dalle Olimpiadi la protesta in diretta: L’azienda faccia verifiche sulla direzioneLa redazione di Rai Sport continua lo stato di agitazione a distanza di circa dieci giorni dall'inizio di Milano Cortina ... fanpage.it Caos RaiSport a due settimane da Milano-Cortina: proclamato lo stato d’agitazione. I giornalisti: Fortissima preoccupazioneApprovato un documento con 34 sì e 1 no contro l’uso crescente di talent esterni e i tagli: il M5s chiede le dimissioni di Petrecca. affaritaliani.it Laverasquadra. . SPECIALE TG1 "AFRICA: CAOS CALMO" - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 1 FEBBRAIO 2026 SU RAI UNO facebook Ma cosa è sto casino Dove sei cara vecchia #rai #caos @RaiPlay @GrandeBrera @CM_Memorabili x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.