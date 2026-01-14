Caos parcheggi attorno all' Arena Santa Giulia il comune apre il posteggio ai furgoni dei lavoratori
Il parcheggio dell’Arena Santa Giulia sarà aperto ai furgoni dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di terminazione dell’impianto, previsto prima dell’inizio delle gare. Questa misura mira a gestire al meglio le esigenze di spazio durante le attività di manutenzione, garantendo un accesso sicuro e organizzato per i professionisti coinvolti. La soluzione temporanea facilita il lavoro senza compromettere la circolazione generale nell’area dell’arena olimpica.
Potranno posteggiare all’interno del parcheggio dell’arena olimpica di Santa Giulia i lavoratori chiamati a terminare l’impianto entro l’inizio delle gare. Una decisione scattata nella giornata di mercoledì 14 gennaio e comunicata via social dall’assessore alla mobilità del comune di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Caos parcheggi attorno all'Arena Santa Giulia, il comune apre il posteggio ai furgoni dei lavoratori.
