Milano-Cortina 2026 la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro | Mariah Carey canta Volare e Laura Pausini l’Inno di Mameli negato a Ghali

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro. Mariah Carey canterà “Volare” e Laura Pausini interpreterà l’Inno di Mameli, che invece è stato negato a Ghali. Dopo aver attraversato tutta Italia, la fiamma olimpica è arrivata ieri a Milano, tra entusiasmo e festa.

Dopo aver attraversato l’Italia entusiasmando migliaia di persone che l’hanno accolta con gioia e grande partecipazione, la fiamma olimpica è approdata a Milano nella giornata di ieri. Oggi, 6 febbraio, c’è ancora un ultimo tratto di strada da compiere prima di arrivare allo stadio San Siro, che questa sera ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Al Meazza, che per l’occasione è stato rinominato Milano San Siro Olympic Stadium, è tutto pronto per lo spettacolo che darà ufficialmente il via alle gare. Ecco quel che c’è da sapere sull’evento che verrà seguito da oltre 2 miliardi di persone a livello mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

