Ghali, nonostante le polemiche, ha preso parte alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali. Lo ha fatto recitando “Promemoria” di Gianni Rodari davanti a uno stadio San Siro gremito. La sua esibizione ha diviso, ma alla fine ha comunque partecipato alla giornata inaugurale di questa edizione speciale.

Nonostante le polemiche mosse da parte di una certa fetta della classe politica, contraria alla presenza del rapper, alla fine Ghali si è esibito alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, che si è tenuta allo Stadio San Siro e nelle altre sedi di queste Olimpiadi “diffuse”. Il cantante italotunisino ha recitato Promemoria, tratta da Il secondo libro delle filastrocche di Gianni Rodari. La poesia è stata declamata in italiano e tradotta in inglese e francese, ma non in arabo, come avrebbe voluto l’artista. Proprio lui aveva spiegato sui social: «So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Milano-Cortina 2026: Ghali recita la poesia “Promemoria” di Gianni Rodari alla cerimonia di apertura

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Ghali ha deciso di leggere una poesia di Gianni Rodari, “Promemoria”, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Ghali ha scelto di leggere “Promemoria” di Gianni Rodari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina, Ghali recita Promemoria di Gianni Rodari; Milano Cortina, Ghali accende la polemica: L'arabo era di troppo. È tutto un gran teatro; Milano-Cortina 2026, Ghali legge Rodari: Ci sono cose da non fare mai, per esempio, la guerra; Ghali contro la guerra: la poesia di Rodari alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

La poesia per la pace di Ghali alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina non placa le polemicheIl cantante ha partecipato allo show inaugurale a San Siro portando un messaggio di pace, pur con qualche disappunto ... vogue.it

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura: sommossa social per Ghali e presunta censura, Mariah Carey regina delle nevi e l’Inno della Pausini in playback, Mattarella ...Ghali e presunta censura, Mariah Carey regina delle nevi in playback e il Presidente acclamato: tutti i momenti della cerimonia olimpica ... ilfattoquotidiano.it

Ecco gli appuntamenti di giornata con gli atleti italiani ai Giochi invernali di Milano Cortina facebook

Durante l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, Mariah Carey si è esibita a San Siro con il brano di Domenico Modugno, ma un dettaglio ha colpito l'attenzione di tutti x.com