Perché Ghali ha scelto la poesia Promemoria di Gianni Rodari per la cerimonia delle Olimpiadi Milano-Cortina

Ghali ha deciso di leggere una poesia di Gianni Rodari, “Promemoria”, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. L’artista ha spiegato di voler portare un messaggio di pace e speranza, scegliendo un testo che parla di ricordi e valori condivisi. La scelta di Ghali ha suscitato attenzione, perché la poesia di Rodari si distingue per semplicità e profondità. La cerimonia si avvicina e tutti aspettano di vedere come questa presenza poetica influenzerà il taglio dell’evento.

È stata un'esibizione fuori dalle righe quella di Ghali, che già prima della sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha alzato la voce contro l'impossibilità di cantare l'inno nazionale d'Italia. Il cantautore milanese ha scelto di recitare Promemoria, una poesia di Gianni Rodari, per lanciare il suo messaggio di pace. L'esibizione di Ghali Perché ha scelto Promemoria di Gianni Rodari Le polemiche prima della cerimonia delle Olimpiadi Invernali L'esibizione di Ghali Ghali è entrato in scena, allo stadio San Siro di Milano, su note urban con sfumature electro e trip hop, ma non ha cantato un inedito né un grande classico del suo repertorio. "Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio, la guerra". Gianni Rodari

