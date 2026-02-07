Milano-Cortina 2026 Ghali invisibile | la Rai non lo nomina mai e zero primi piani durante la cerimonia

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina ha attirato l’attenzione più per le assenze che per le presenze. Tra gli invitati, Ghali, uno degli artisti più attesi, è passato inosservato: la Rai non lo ha mai citato né mostrato in prima battuta. Durante la diretta, nessun primo piano sul rapper, che invece aveva partecipato a diverse iniziative legate ai giochi. La scelta ha fatto discutere molti spettatori e addetti ai lavori, che si chiedono il motivo di questa esclusione silenziosa.

La serata dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si è trasformata in un caso nazionale. Al centro delle critiche c’è il modo in cui la Rai ha trattato Ghali, il rapper milanese di origini tunisine invitato a esibirsi durante l’evento allo stadio di San Siro. Durante la diretta su RaiSport, Ghali è stato praticamente ignorato: nessuna ripresa ravvicinata, nessuna menzione da parte del telecronista Paolo Petrecca. L’artista è apparso confuso tra i ballerini, come una presenza fantasma. Migliaia di persone sui social hanno gridato alla censura deliberata, facendo schizzare il nome del cantante in cima ai trending topic. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Milano-Cortina 2026, Ghali invisibile: la Rai non lo nomina mai e zero primi piani durante la cerimonia Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Ghali invisibile a San Siro: pace, polemiche e silenzi alla cerimonia di Milano-Cortina 2026 Alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, Ghali non si è visto. Milano Cortina: sui social esplode caso Ghali, ‘mai inquadrato durante diretta’ La presenza di Ghali durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina ha scatenato un acceso dibattito sui social. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina, Ghali legge Promemoria di Gianni Rodari; Milano Cortina, Ghali accende la polemica: L'arabo era di troppo. È tutto un gran teatro; Milano-Cortina 2026, Ghali legge Rodari: Ci sono cose da non fare mai, per esempio, la guerra; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi. Olimpiadi 2026, esplode il caso Ghali: mai inquadrato durante la direttaDiventa un caso la mancata presentazione di Ghali durante la diretta tv della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Molte persone sui ... lapresse.it La poesia per la pace di Ghali alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina non placa le polemicheIl cantante ha partecipato allo show inaugurale a San Siro portando un messaggio di pace, pur con qualche disappunto ... vogue.it Il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, si è rivolto agli atleti mdst.it/4re5Gqo facebook Cose mai viste. Accesi due bracieri olimpici. Milano Cortina è già un’olimpiade sorprendente e unica. Ma lo spettacolo è solo all’inizio, il meglio deve ancora venire. x.com

