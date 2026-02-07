Ghali invisibile a San Siro | pace polemiche e silenzi alla cerimonia di Milano-Cortina 2026

Alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, Ghali non si è visto. Il rapper era presente, ma è passato quasi inosservato. Nessuna sua immagine in primo piano e nessuna sua parola durante la trasmissione. La scelta ha suscitato polemiche e commenti sui social, mentre alcuni hanno parlato di rispetto verso l’evento. La presenza di Ghali è rimasta un mistero per molti spettatori.

Perché Ghali è stato quasi invisibile alla cerimonia inaugurale?. Nessun primo piano. Nessuna citazione durante la telecronaca. Nemmeno un accenno degno di nota nella cronaca ufficiale della serata. Ghali, uno degli artisti più discussi e influenti della scena italiana, è passato praticamente inosservato alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Come se non fosse mai salito sul palco. Come se non avesse preso parte a uno dei momenti simbolicamente più delicati dello spettacolo: il segmento dedicato alla tregua olimpica e al rifiuto della guerra. Eppure era sua la voce che recitava "Promemoria" di Gianni Rodari, in italiano, francese e inglese.

