Milano Cortina 2026 FS | inaugurata Sala Immersiva a Casa Italia

Il Gruppo FS Italiane ha aperto ufficialmente una sala immersiva alla Triennale di Milano, all’interno di Casa Italia del CONI. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente sui Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si terranno tra Milano e Cortina nel 2026. L’inaugurazione arriva in un momento di grande attesa per l’evento che richiamerà l’attenzione di tutta Italia.

Il Gruppo FS Italiane, in occasione dell'avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, inaugura una sala immersiva alla Triennale di Milano nello spazio dedicato a Casa Italia del CONI. Un viaggio avvolgente che, attraversando la storia, la tecnologia e l'identità del nostro Paese, celebra il legame indissolubile tra il movimento e la memoria collettiva. Presentata oggi da Carla Morogallo, Direttrice Generale Fondazione la Triennale di Milano, da Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS, e da Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS, la sala offre un'esperienza unica dove il dinamismo del viaggio incontra l'eternità del mito.

