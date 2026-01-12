Sogno olimpico inaugurata mostra immersiva verso i Giochi di Milano Cortina
In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si apre una mostra immersiva dedicata alla storia dello sport e ai valori olimpici. L’evento, che si svolgerà in preparazione alla cerimonia di chiusura prevista per il 22 febbraio all’Arena di Verona, vuole offrire un’occasione di riflessione e di celebrazione delle emozioni e delle imprese che caratterizzeranno questa importante manifestazione internazionale.
Continua il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e Verona, che il 22 febbraio ospiterà la Cerimonia di chiusura in Arena, si prepara al grande evento celebrando la storia dello sport. È stata infatti inaugurata oggi, 12 gennaio, negli spazi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
