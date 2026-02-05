LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | l’Italia vince nell’hockey! Attesa per il curling

Al termine di una giornata intensa, l’Italia ha conquistato una vittoria importante nell’hockey su ghiaccio. I giocatori azzurri hanno dato il massimo e sono riusciti a portare a casa i punti decisivi. Ora l’attenzione si sposta sul curling, in attesa di scoprire come andranno le prossime sfide. La diretta continua, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare in corso.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. La svedese Kohala termina molto lontana con un ritardo di 778 millesimi e si piazza dodicesima. Sesto tempo per Hofer. L'azzurra è partita alla grande facendo i miglori tempi fino a metà gara. Molto però il terreno perso nella seconda parte di discesa e ritardo finale di 153 millesimi.

