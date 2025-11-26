Non Una Di Meno corteo occupa cantiere Villaggio Olimpico
Il 25 novembre il movimento femminista e transfemminista Non Una Di Meno ha organizzato un corteo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Alle 18.30 quasi 10mila persone si sono raccolte in piazza Oberdan a Milano per poi muoversi in direzione di piazzale Lodi. La manifestazione non ha riguardato soltanto la violenza di genere, ma anche la rivendicazione di diritti fondamentali, come quello alla casa e alla sicurezza. Durante il corteo diverse vetrine sono state imbrattate con scritte "Sabotiamo il patriarcato" e "Non c'è femminismo senza Palestina libera". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Argomenti simili trattati di recente
IL 25 NOVEMBRE IN PIAZZA DI NON UNA DI MENO Più di 10.000 persone hanno sfilato ieri a Milano per il corteo organizzato da Non Una Di Meno - Milano nella giornata contro la violenza sulle donne. In piazza Oberdan, luogo di partenza della manifestazi - facebook.com Vai su Facebook
Torino, fotografo aggredito al corteo di “Non una di meno” lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X